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    Сущенко в России засудят до 20 лет - адвокат

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    Как отметил адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин, его подзащитного засудят до 20 лет российской тюрьмы. Дело Сущенко передадут в суд до конца года. К украинскому журналисту в понедельник прилетает на свидание жена с дочерью.
    Украинский журналист Роман Сущенко в Лефортовском суде Москвы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин уверен, что его подзащитного засудят до 20 лет российской тюрьмы. Об этом в воскресенье, 19 ноября, он написал на своей странице в соцсети Twitter.

    ​"Завтра к моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко, прилетает на свидание жена с дочерью, в канун "суда", где ему собираются выписать 20 лет за "сбор информации о предположительном вторжении России в Украину" летом-осенью 2016 года, по версии следствия", – написал Фейгин.

    При этом в эфире "112 Украина" Фейгин объяснил, что Сущенко обвиняется по статье о шпионаже Уголовного кодекса России. Санкции этой статьи предусматривают срок заключения до 20 лет.

    Адвокат убежден, что дело Сущенко передадут в суд до конца года.

    ФСБ РФ в минувшем году сообщила о задержании Сущенко, который якобы собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В Минобороны назвали его задержание "надуманной историей".

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