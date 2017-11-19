Сущенко в России засудят до 20 лет - адвокат

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин уверен, что его подзащитного засудят до 20 лет российской тюрьмы. Об этом в воскресенье, 19 ноября, он написал на своей странице в соцсети Twitter.

Завтра к моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко прилетает на свидание жена с дочерью, в канун «суда», где ему собираются выписать 20 лет за «сбор информации о предположительном вторжении России в Украину» летом-осенью 16-го (по версии следствия). — Mark Feygin (@FeyginMark) 19 ноября 2017 г.

​"Завтра к моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко, прилетает на свидание жена с дочерью, в канун "суда", где ему собираются выписать 20 лет за "сбор информации о предположительном вторжении России в Украину" летом-осенью 2016 года, по версии следствия", – написал Фейгин.

При этом в эфире "112 Украина" Фейгин объяснил, что Сущенко обвиняется по статье о шпионаже Уголовного кодекса России. Санкции этой статьи предусматривают срок заключения до 20 лет.

Адвокат убежден, что дело Сущенко передадут в суд до конца года.

ФСБ РФ в минувшем году сообщила о задержании Сущенко, который якобы собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В Минобороны назвали его задержание "надуманной историей".