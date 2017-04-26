наверх
26.04.201715:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    Суд продлил арест Сущенко

    (обновлено: )9
    Как отмечается, Лефортовский суд Москвы в среду удовлетворил ходатайство следствия о продлении моему подзащитному Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Vasily MAXIMOV/AFP

    МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Фейгин.

    "Лефортовский суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство следствия о продлении моему подзащитному Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказал защитник.

    Встреча Порошенко с семьей Романа Сущенко
    Адміністрація Президента України/youtube
    Встреча Порошенко с семьей журналиста Романа Сущенко

    Новый срок ареста установлен до 30 июня. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности дела.

    ФСБ РФ 3 октября сообщила о задержании Сущенко, который якобы собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В Минобороны назвали его задержание "надуманной историей".

    Агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом, а также отвергло обвинения "в шпионаже". По данным агентства, журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?