Суд продлил арест Сущенко

Vasily MAXIMOV/AFP

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Фейгин.

"Лефортовский суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство следствия о продлении моему подзащитному Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказал защитник.

Новый срок ареста установлен до 30 июня. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности дела.

ФСБ РФ 3 октября сообщила о задержании Сущенко, который якобы собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В Минобороны назвали его задержание "надуманной историей".

Агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом, а также отвергло обвинения "в шпионаже". По данным агентства, журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.