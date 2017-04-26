МИД требует вернуть Сущенко в Украину

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Лефортовского районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко.

"Судебная власть Российской Федерации в очередной раз пренебрегла ходатайствами защиты украинского гражданина и консула Украины об изменении для Романа Сущенко меры пресечения на домашний арест. Это, как и провокационный характер его задержания и беспочвенность выдвинутых против Романа обвинений, является демонстративным свидетельством того, что политически ангажированные дела против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, является неотъемлемым элементом гибридной войны, ведет государство-агрессор против Украины и ее народа", — сообщили в МИД Украины.

МИД требует от российской стороны безотлагательно освободить Сущенко и обеспечить его беспрепятственное возвращение в Украину.

Напомним, Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже до 30 июня.

ФСБ РФ 3 октября сообщила о задержании Сущенко, который якобы собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В Минобороны назвали его задержание "надуманной историей".

Агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом, а также отвергло обвинения "в шпионаже". По данным агентства, журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.