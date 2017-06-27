Суд в Москве продлил арест журналиста Сущенко

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Срок содержания под стражей гражданина Украины Романа Сущенко, который обвиняется в России в шпионаже, продлен во вторник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

ФСБ РФ 3 октября сообщила о задержании Сущенко, который якобы собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В Минобороны назвали его задержание "надуманной историей".

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Агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом, а также отвергло обвинения "в шпионаже". По данным агентства, журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.