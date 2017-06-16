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    Журналисту Сущенко назначили психиатрическую экспертизу - адвокат

    Тема:

    Задержание украинских журналистов в РФ (87)

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    По словам адвоката Марка Фейгина, Роману Сущенко назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза в Институте имени Сербского, она будет проведена в июле.
    Украинский журналист Роман Сущенко в Лефортовском суде Москвы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Фейгин.

    Встреча Порошенко с семьей Романа Сущенко
    Адміністрація Президента України/youtube
    Встреча Порошенко с семьей журналиста Романа Сущенко

    "Моему подзащитному Роману Сущенко назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза в Институте имени Сербского. Это стандартная процедура. Поскольку на экспертизу большая очередь, то проведена она будет уже в июле", — заявил защитник.

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    ФСБ РФ 3 октября сообщила о задержании Сущенко, который якобы собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В Минобороны назвали его задержание "надуманной историей".

    Агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом, а также отвергло обвинения "в шпионаже". По данным агентства, журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.

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