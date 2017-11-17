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    Президент Чехии: Россия нашла свою сильную личность

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    Как убежден президент Чехии Милош Земан, Россия нашла свою сильную личность, теперь РФ играет роль равноправного партнера Китая и США.
    Президент Чехии Милош Земан
    RIA News Григорий Соколов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Президент Чехии Милош Земан заявил, что Россия смогла стать полноправным партнером Китая и США, так как во главе государства стоит сильная личность. Об этом Земан рассказал в интервью телеканалу TV Barrandov.

    Он отметил, что в начале 1990-х готов в бывшем СССР сложилась ситуация распада, первым этапом которым стало провозглашение независимости бывшими союзными республиками, а вторым могло стать отделение от России регионов.

    "Чтобы не допустить этого, не дойти до дезинтеграции, каждая страна, не исключая России, нуждается в сильной личности во главе. Ну, а поскольку Россия такую сильную личность нашла, то постепенно начался ее подъем, и теперь Россия играет роль равноправного партнера Китая и США", — сказал президент Чехии.

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