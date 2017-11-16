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    Самая дорога картина мира принадлежала миллиардеру из РФ - СМИ

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    Продавцом полотна Леонарда Да Винчи оказалась компания российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, сообщает New York Times.
    Председатель совета директоров компании Уралкалий Дмитрий Рыболовлев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Продавцом картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира", которая ушла с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 450 миллионов долларов с налогами и сборами, является трастовый фонд российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, сообщила газета New York Times.

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    По данным издания, в 2013 году за 80 миллионов долларов картину у аукционного дома Sotheby"s приобрел швейцарский предприниматель и арт-дилер Ив Бувье. Вскоре после этого тот продал ее семейному трасту российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева уже за 127,5 миллиона долларов. "Семейный траст Рыболовлева выступила в качестве продавца в среду ночью ", — пишет издание.

    Имя нового владельца шедевра Да Винчи издание не сообщает.

    Ранее сообщалось, что швейцарский арт-дилер Бувье помогал российскому миллиардеру приобрести около 40 работ Да Винчи, Ротко, Модильяни, Климта и Пикассо. Более двух лет назад Рыболовлев выдвинул против Бувье обвинение в мошенничестве, включая обвинения в скрытых наценках на произведения искусства на протяжении более чем десяти лет сотрудничества.

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