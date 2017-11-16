Трамп верит, что ему надо работать с Путиным над мировыми вызовами

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп считает, что ему надо работать с российским коллегой Владимиром Путиным по важнейшим вопросам, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Послушайте, президент не будет ходить вокруг да около по вопросу того, что ему нужно работать с этим мировым лидером и он хочет работать с ним над серьезными вызовами, с которыми наша страна сталкивается прямо сейчас", — ответила она на вопрос журналиста о том, возможно ли взаимодействие России и США и действительно ли Трамп верит заверениям Путина, что Россия не вмешивалась в ход предвыборной компании в США.

Сандерс добавила, что пора двигаться дальше, хотя Трамп до сих пор верит, что некие связи с Демократической партией США у российских политиков всё же были.