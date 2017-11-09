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    В России мужчина выбросил собаку с четвертого этажа на глазах у детей

    (обновлено: )14403
    В прокуратуре сообщили, что собака от полученных в результате падения травм погибла, а в отношении мужчины было возбуждено дело о жестоком обращении с животными.
    Собака породы бигль, архивное фото
    flickr.com/Daniel Flathagen

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Житель Нижневартовского района ХМАО предстанет перед судом, после того как на глазах у детей выбросил собаку из окна квартиры на четвертом этаже, сообщили в четверг в региональной прокуратуре.

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    "В июле 2017 года обвиняемый в присутствии двух малолетних детей, демонстрируя свою вседозволенность и безнаказанность, выбросил собаку из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома. При этом он не реагировал на требования детей прекратить противоправные действия", — отметили в надзорном ведомстве.

    Там подчеркнули, что собака от полученных в результате падения травм погибла, а в отношении мужчины было возбуждено дело о жестоком обращении с животными.

    "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в прокуратуре.

    Напомним, в Николаеве из окна подъезда с 9-го этажа одного из жилого домов неизвестные выбросили бездомную собаку.

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