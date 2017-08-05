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    Фотоленты

    Собака-улыбака: пес покорил соцсети своей уникальностью

    (обновлено: )45520
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    @eurosaurus
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    @eurosaurus
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    @eurosaurus
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    @eurosaurus
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    @eurosaurus
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    @eurosaurus
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    @eurosaurus
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    @eurosaurus
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    @eurosaurus
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока
    @eurosaurus

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    Пес стал звездой соцсетей из-за собственного порока

    Дружелюбный Джек-рассел-терьер по кличке Евро из-за неправильного расположения верхней челюсти стал любимцем многих сторонников в социальной сети. На фотографиях кажется, что он искренне улыбается.

    Смотрите также: Убийственно милый: собачка Паффи покорила интернет

    Из-за неправильного прикуса Джеки долго не мог найти себе хозяев, однако впоследствии он все же встретил хозяйку, которая восприняла его особенность как плюс.

    Сегодня Евро с семьей и еще тремя терьерами живет в Таиланде, но имеет фанатов по всему миру.

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