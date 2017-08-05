Собака-улыбака: пес покорил соцсети своей уникальностью

Дружелюбный Джек-рассел-терьер по кличке Евро из-за неправильного расположения верхней челюсти стал любимцем многих сторонников в социальной сети. На фотографиях кажется, что он искренне улыбается.
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Из-за неправильного прикуса Джеки долго не мог найти себе хозяев, однако впоследствии он все же встретил хозяйку, которая восприняла его особенность как плюс.
Сегодня Евро с семьей и еще тремя терьерами живет в Таиланде, но имеет фанатов по всему миру.