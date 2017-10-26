КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В Луцке мужчина выбросил собаку с девятого этажа многоэтажки, сообщают "Волынские новости" со ссылкой на директора коммунального предприятия "Ласка" Богдану Новарчук.

По ее словам, событие произошло 24 октября около обеда на улице Дружбы народов в Луцке.

На место происшествия выехали сотрудники полиции для проведения следственных действий, и только в четверг утром тело животного передали коммунальному предприятию для хранения в холодильной камере.

Сейчас ведется следствие, поскольку для предъявления обвинений владельцу собаки нужно выяснить, было ли животное живым в момент падения с девятого этажа или нет. Для этого должны провести вскрытие тела собаки.

Кроме того, продолжаются поиски очевидцев инцидента.

В зависимости от хода следствия, владелец животного может отделаться штрафными санкциями (если животное было мертвым на момент сброса с балкона) или же получит наказание в виде лишения свободы.

Новарчук подчеркнула, что в любом случае владелец понесет наказание. По ее словам, в Луцке уже наблюдаются положительные изменения в вопросе обращения с животными — еще несколько лет назад за жестокое отношение к животным владельцу как максимум угрожал самосуд.

Напомним, в Николаеве из окна подъезда с 9-го этажа одного из жилого домов неизвестные выбросили бездомную собаку.

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