Американец пытался ввезти в Россию почти 6 тыс религиозных комиксов

КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости Украина. Гражданин США пытался провезти в Россию из Китая 5800 религиозных комиксов и 900 дисков, сообщает Уссурийская таможня.

"При устном опросе мужчина заявил, что товаров, подлежащих таможенному декларированию в письменной форме, не имеет. Однако в картонных коробках гражданин перемещал товары, не предназначенные для личного пользования — 900 дисков и 5800 листовок с изображениями и текстом религиозного содержания. Мужчина объяснил, что приобрел продукцию в Китае и везет ее в Россию для своего друга — пастыря, который должен был встречать его на вокзале", — говорится в сообщении.

За незадекларированные товары гражданин США привлечен к административной ответственности.

Как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины задержали партию контрафактных сигарет с временно неподконтрольных Киеву территорий на 1,5 млн грн.