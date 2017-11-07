Главный коммунист РФ будет баллотироваться в президенты

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Лидер "Компартии" Российской Федерации Геннадий Зюганов объявил об участии в президентских выборах в 2018 году.

Политик отметил, что его, как лидера коммунистической партии России, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение по этому поводу примет съезд.

"К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. Я — лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации", — заявил Зюганов.

Он также отметил, что КПРФ подготовила к выборам специальную программу "Десять шагов к достойной жизни". И эта программа, заявил Зюганов, "может быть реализована только сильной командой". О том, какие именно шаги включает в себя программа КПРФ, лидер партии пока не рассказал.

Отметим, Геннадий Зюганов ранее четырежды баллотировался на пост президента Российской Федерации и каждый раз занимал второе место.

Очередные выборы президента России пройдут в марте будущего года, а избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017.

Собчак заявила о своих президентских амбициях в аккаунте в соцсети Instagram, сделав ссылку на сайт sobchakprotivvseh.ru. Она призвала прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать. Телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех".