В Московской области младенец утонул в ванной

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Десятимесячный ребенок утонул во время купания в ванной, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области.

Согласно сообщению, 5 октября в одном из домов по улице Парковая города Люберцы Московской области 30-летняя женщина купала двух своих малолетних детей в ванной. Она отошла в соседнюю комнату, а вернувшись, обнаружила 10-месячного сына в воде без признаков жизни.

"По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Днепре из окна многоэтажки выпала 5-летняя девочка. Ребенок открыл окно в детской комнате и выпал с 10 этажа. Известно, что девочка была дома с матерью и дядей.