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    Россия

    В Московской области младенец утонул в ванной

    (обновлено: )53
    Сообщается, что 30-летняя мать купала двух своих малолетних детей в ванной. Она отошла в соседнюю комнату, а вернувшись, обнаружила 10-месячного сына мертвым.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Десятимесячный ребенок утонул во время купания в ванной, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области.

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    Согласно сообщению, 5 октября в одном из домов по улице Парковая города Люберцы Московской области 30-летняя женщина купала двух своих малолетних детей в ванной. Она отошла в соседнюю комнату, а вернувшись, обнаружила 10-месячного сына в воде без признаков жизни.

    "По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

    Добавляется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Напомним, в Днепре из окна многоэтажки выпала 5-летняя девочка. Ребенок открыл окно в детской комнате и выпал с 10 этажа. Известно, что девочка была дома с матерью и дядей.

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