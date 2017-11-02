В Индии родился ребенок с двумя головами

После рождения близнецы испытывали проблемы с дыханием и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, Indian Express.

"Это серьезное и крайне редкое состояние. Оно фиксируется лишь у 10% всех сиамских близнецов", — заявил доктор Санджай Бэнсод, возглавляющий гинекологическое отделение госпиталя Свами Рамананд Теерт.

Отклонение в развитии врачи обнаружили лишь на восьмом месяце беременности, после проведения УЗИ. Мать решила выносить детей до конца, и на 36 неделе было проведено кесарево сечение. Ее жизни ничто не угрожает.

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