В Ивано-Франковской области из-за непогоды на ребенка упало дерево

ГСЧС

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Ребенок госпитализирован в Ивано-Франковской области после того, как на него в результате непогоды упало дерево, в Черновицкой области в результате аналогичного инцидента мужчина оказался зажатым в автомобиле, сообщила в понедельник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как пояснили в ведомстве, 29-30 октября в результате осложнения погодных условий, которые сопровождались шквальным ветром и дождем с переходом в мокрый снег, в ряде областей Украины упали деревья, для ликвидации последствий были привлечены подразделения Госслужбы по ЧС.

По данным ведомства, в частности, в Ивано-Франковской области из-за падения дерева пострадал ребенок. "Произошло падение 12-ти деревьев, в результате чего травмирован ребенок и повреждены три автомобиля. Так, в одном из сел в частном хозяйстве дерево упало на мальчика 2009 года рождения, которого с травмами доставили в реанимационное отделение больницы", — сообщается на сайте Госслужбы по ЧС.

В ведомстве добавили, что в Черновцах дерево упало на автомобиль, в котором находился 40-летний водитель. В результате мужчина был зажат в машине. Прибыв на место происшествия, спасатели распилили дерево и освободили пострадавшего.

Спасатели также убирали поваленные деревья во Львовской и Тернопольской областях.

Ранее Госслужба по ЧС сообщала, что около 400 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды в ночь на понедельник. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.

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Также сообщалось, что в Карпатах и Закарпатской области из-за непогоды обесточены несколько населенных пунктов, штормовой ветер валит тяжелые деревья, частично перекрыто движение на Яблуницком перевале.