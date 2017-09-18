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    Непогода на Закарпатье: сорванные крыши и разрушенные шахты

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    В Украину движется смертельный ураган (129)

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    Накануне Закарпатье накрыла масштабная непогода. Грозы со шквалистым ветром привели к разрушениям.
    Канал 0312.ua Сайт міста Ужгорода

    Так в Снятине сорвало часть крыши площадью 120 м.кв. со здания ночного клуба. Также из-за непогоды повреждены 4 автомобиля на стоянке возле заведения.

    Ураган сносит крыши: видео стихии, которая движется из Румынии в Украину
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    В селе Переросль Надвирнянского района на здании сельского совета повредило крышу площадью 100 м.кв. 

    Подразделения областного ГСЧС 10 раз привлекались для уборки поваленных на проезжую часть деревьев.

    В Солотвино ветер повалил аварийный копер шахты № 9 местного солерудника.

    Ранее стало известно, что в Румынии восемь человек погибли и около 70 были доставлены в больницы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час.

    Ураган из Румынии, согласно прогнозам синоптиков, движется в сторону Украины.

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