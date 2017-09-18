Непогода на Закарпатье: сорванные крыши и разрушенные шахты

Так в Снятине сорвало часть крыши площадью 120 м.кв. со здания ночного клуба. Также из-за непогоды повреждены 4 автомобиля на стоянке возле заведения.

В селе Переросль Надвирнянского района на здании сельского совета повредило крышу площадью 100 м.кв.

Подразделения областного ГСЧС 10 раз привлекались для уборки поваленных на проезжую часть деревьев.

В Солотвино ветер повалил аварийный копер шахты № 9 местного солерудника.

Ранее стало известно, что в Румынии восемь человек погибли и около 70 были доставлены в больницы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час.

Ураган из Румынии, согласно прогнозам синоптиков, движется в сторону Украины.