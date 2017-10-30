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    Происшествия

    Непогода в Украине: около 400 населенных пунктов остались без света

    (обновлено: )14010
    Во Львовской области обесточены 129 населенных пунктов, Тернопольской – 68, Хмельницкой – 51, Черновицкой – 50, Ивано-Франковской – 32, Винницкой – 21, Ровенской – 13, Полтавской - 12, Киевской – восемь, в Закарпатской области - пять населенных пунктов.
    Последствия непогоды в Днепропетровской области
    Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Около 400 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в понедельник Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

    Появилось видео снежной бури, которая бушует и валит деревья на Закарпатье
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    На Закарпатье бушует снежная буря

    "В течение 29 и в ночь на 30 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередачи произошло обесточивание 389 населенных пунктов в десяти областях", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    В частности, во Львовской области обесточены 129 населенных пунктов, Тернопольской – 68, Хмельницкой – 51, Черновицкой – 50, Ивано-Франковской – 32, Винницкой – 21, Ровенской – 13, Полтавской — 12, Киевской – восемь, в Закарпатской области — пять населенных пунктов.

    К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.

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    Ранее сообщалось, что в Карпатах и Закарпатской области из-за непогоды обесточены несколько населенных пунктов, штормовой ветер валит тяжелые деревья, частично перекрыто движение на Яблуницком перевале.

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