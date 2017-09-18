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    В понедельник непогода накроет западные области Украины - ГСЧС

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (199)

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    По информации ГСЧС, в понедельник, 18 сентября, в западных и Житомирской областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, ночью и утром грозы, местами град.
    Буря в Черновцах
    facebook.com/preor23

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждает о порывах ветра и шквалах 15-23 м/с 18 сентября ночью и утром в западных и Житомирской областях, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    Одесский фотограф показал ночную грозу
    Одесский паблик
    Одесский фотограф показал ночную грозу

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    "18 сентября в западных и Житомирской областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, ночью и утром грозы, местами град", — говорится в сообщении.

    Позже в ГСЧС уточнили, что ночью 18 сентября в западных областях сильные дожди и местами шквалы до 23 м/сек.

    Ранее сообщалось, что в Черновцах в воскресенье сильная буря повалила десятки деревьев, сорвала билборды и повредила автомобили. Резкий и внезапный шквал ветра начался примерно в 20.00 и продолжался примерно полчаса.

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