наверх
06.10.201718:50
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 6 октября: драка в Раде, непогода в Украине и трагическое ДТП в России

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (156)

    (обновлено: )10001
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Заседание Верховной Рады 6 октября
    Лидер Национального корпуса, основатель полка Азов, народный депутат Андрей Белецкий выходит из автозака во время акции Свободы и Национального корпуса против принятия законопроектов по Донбасса
    Ситуация под Верховной Радой в день голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Последствия непогоды в Украины, 6 октября 2017
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Молдовы Павел Филипп во время встречи в Кишиневе
    Вандал, который разрушил памятный знак героям Небесной сотни, Юрий Чеканов в стеклянном боксе во время заседания Печерского районного суда Киева
    Столкновение автобуса и пассажирского поезда во Владимирской области РФ
    Последствия урагана Мария в Пуэрто-Рико
    Испанские полицейские Мадрида протестуют против равенства в зарплате с полицейскими в регионах
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом.
    Украинское фото
    Заседание Верховной Рады 6 октября
    Заседание Верховной Рады 6 октября.
    УНИАН
    Лидер Национального корпуса, основатель полка Азов, народный депутат Андрей Белецкий выходит из автозака во время акции Свободы и Национального корпуса против принятия законопроектов по Донбасса
    Лидер "Национального корпуса", основатель полка "Азов", народный депутат Андрей Белецкий выходит из автозака во время акции "Свободы" и "Национального корпуса" против принятия законопроектов по Донбасса.
    УНИАН
    Ситуация под Верховной Радой в день голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Ситуация под Верховной Радой в день голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия непогоды в Украины, 6 октября 2017
    Последствия непогоды в Украины, 6 октября 2017.
    facebook.com/igor.zinkevych
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области.
    facebook.com/igor.zinkevych
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Молдовы Павел Филипп во время встречи в Кишиневе
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Молдовы Павел Филипп во время встречи в Кишиневе.
    УНИАН
    Вандал, который разрушил памятный знак героям Небесной сотни, Юрий Чеканов в стеклянном боксе во время заседания Печерского районного суда Киева
    Вандал, который разрушил памятный знак героям Небесной сотни, Юрий Чеканов в стеклянном боксе во время заседания Печерского районного суда Киева.
    УНИАН
    Столкновение автобуса и пассажирского поезда во Владимирской области РФ
    Столкновение автобуса и пассажирского поезда во Владимирской области РФ. Число погибших выросло до 19 человек
    REUTERS Ministry/Handout
    Последствия урагана Мария в Пуэрто-Рико
    Последствия урагана "Мария" в Пуэрто-Рико.
    REUTERS Carlos Barria
    Испанские полицейские Мадрида протестуют против равенства в зарплате с полицейскими в регионах
    Испанские полицейские Мадрида протестуют против равенства в зарплате с полицейскими в регионах.
    REUTERS Sergio Perez

    Рекомендуем

    Серфинг - это круто, особенно в компании горячих австралиек17:21 06.10.2017
    Редкие снимки обнаженной Мэрилин Монро выставят на аукцион14:51 06.10.2017
    Ситуация под Верховной Радой в день голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным ДонбассомСудный день. Ситуация под Верховной Радой13:55 06.10.2017
    Рекордсмен Гиннесса. Собака с самым длинным языком поразила сеть12:56 06.10.2017
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным ДонбассомДрака в Раде. Как нардепы держали оборону президиума12:05 06.10.2017
    Звезда Playboy из России показала новые откровенные фото11:39 06.10.2017
    Столкновение автобуса с поездом в РФДТП с поездом и автобусом в России: на месте смертельного инцидента08:59 06.10.2017
    Последствия ночной бури во Львовской областиЛьвовскую область накрыла буря: оборваны провода, повалены деревья07:31 06.10.2017
    Потасовки и блокирование трибуны в РадеКак депутаты скандалили и блокировали трибуну в Раде21:34 05.10.2017
    Все фотоленты
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом.

    В Верховной Раде в пятницу возле трибуны подрались народные депутаты. Как отмечается, нардеп от "Свободы" Юрий Левченко бросался на спикера ВР Андрея Парубия, чтобы сорвать голосование законопроектов по Донбассу. Когда Парубий начал объявлять, что ставит на голосование законопроект, Левченко подбежал к трибуне и начал пытаться прорываться в президиум. Поскольку депутаты БПП и "Народного фронта" не дали ему пройти, он начал бросать подручные вещи в Парубия.

    Смотрите также: Драка в Раде. Как нардепы держали оборону президиума

    Появились первые фото с места столкновения автобуса и пассажирского поезда во Владимирской области РФ. Число погибших выросло до 19 человек, сообщила представитель Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская. Она отметила, что среди погибших — трое детей. Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова сообщила РИА Новости, что среди погибших оказались 15 граждан Узбекистана.

    Смотрите также: ДТП с поездом и автобусом в России: на месте смертельного инцидента

    Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич утром в пятницу выложил на своей странице в Facebook фото последствий ночной бури, которая пронеслась по Львовской области. "По улицам Львова и трассам области попадали деревья, также оборваны кабеля электроснабжения", — написал депутат. Он добавил, что по состоянию на 7:00 полиция и коммунальные службы принимают меры по стабилизации ситуации в области.

    Смотрите также: Львовскую область накрыла буря: оборваны провода, повалены деревья

    Ссылки по теме:
    Теги: