Фотоитоги 6 октября: драка в Раде, непогода в Украине и трагическое ДТП в России

В Верховной Раде в пятницу возле трибуны подрались народные депутаты. Как отмечается, нардеп от "Свободы" Юрий Левченко бросался на спикера ВР Андрея Парубия, чтобы сорвать голосование законопроектов по Донбассу. Когда Парубий начал объявлять, что ставит на голосование законопроект, Левченко подбежал к трибуне и начал пытаться прорываться в президиум. Поскольку депутаты БПП и "Народного фронта" не дали ему пройти, он начал бросать подручные вещи в Парубия.

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Появились первые фото с места столкновения автобуса и пассажирского поезда во Владимирской области РФ. Число погибших выросло до 19 человек, сообщила представитель Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская. Она отметила, что среди погибших — трое детей. Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова сообщила РИА Новости, что среди погибших оказались 15 граждан Узбекистана.

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Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич утром в пятницу выложил на своей странице в Facebook фото последствий ночной бури, которая пронеслась по Львовской области. "По улицам Львова и трассам области попадали деревья, также оборваны кабеля электроснабжения", — написал депутат. Он добавил, что по состоянию на 7:00 полиция и коммунальные службы принимают меры по стабилизации ситуации в области.

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