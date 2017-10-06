Львовскую область накрыла буря: оборваны провода, повалены деревья

Депутат Львовского городского совета утром в пятницу выложил на своей странице в Facebook фото последствия ночной бури, которая пронеслась по Львовской области.

"По улицам Львова и трассам области попадали деревья, также оборваны кабеля электроснабжения", — написал депутат.

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Он добавил, что по состоянию на 7:00 полиция и коммунальные службы принимают меры по стабилизации ситуации в области.

Перечень улиц, где оборваны провода и/или повалены деревья, смотрите здесь.

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