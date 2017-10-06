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    Фотоленты

    Львовскую область накрыла буря: оборваны провода, повалены деревья

    (обновлено: )372
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    facebook.com/igor.zinkevych
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области.
    facebook.com/igor.zinkevych
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    facebook.com/igor.zinkevych
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    facebook.com/igor.zinkevych
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    facebook.com/igor.zinkevych
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    facebook.com/igor.zinkevych
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    facebook.com/igor.zinkevych
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    acebook.com/igor.zinkevych
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    facebook.com/igor.zinkevych
    Последствия ночной бури во Львовской области
    Последствия ночной бури во Львовской области
    facebook.com/igor.zinkevych

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    Последствия ночной бури во Львовской области

    Депутат Львовского городского совета утром в пятницу выложил на своей странице в Facebook фото последствия ночной бури, которая пронеслась по Львовской области.

    "По улицам Львова и трассам области попадали деревья, также оборваны кабеля электроснабжения", — написал депутат.

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    Он добавил, что по состоянию на 7:00 полиция и коммунальные службы принимают меры по стабилизации ситуации в области.

    Перечень улиц, где оборваны провода и/или повалены деревья, смотрите здесь.

    Ранее синоптики предупреждали, что в Украину идут дожди и шквальный ветер.

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