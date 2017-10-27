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    Россия

    ЕС не удалось избавиться от русофобских стереотипов - МИД РФ

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    В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что от русофобских стереотипов Брюсселю пока еще избавиться не удалось.
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. ЕС не удалось избавиться от русофобских стереотипов. Об этом говорится в комментарии директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолия Викторова в связи с ежегодным докладом ЕС по теме прав человека.

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    "Констатируем, что, к сожалению, от русофобских стереотипов Брюсселю пока еще избавиться не удалось", — говорится в комментарии.

    Викторов отметил, что раздел доклада, посвященный России, "подготовлен в априори негативистском ключе и без учета неоднократно дававшимся основательным разъяснениям российской стороны (как публично, так и на профильных международных правозащитных площадках) по конкретным темам обеспечения прав человека в нашей стране".

    Ранее в МИД России заявили, что официальная Москва призывает международное сообщество не допустить поражения в правах русскоязычного населения Украины в связи с новым законом об образовании.

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