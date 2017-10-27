Корнейчук: стали видны контуры шагов РФ и США по Украине

РИА Новости Украина

В ходе предстоящего визита в Украину спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер намерен прояснить ситуацию по конфликту на востоке Украины и путям его разрешения и разобраться во внутриполитической ситуации в стране.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Волкер прибудет в Киев в пятницу, 27 октября.

Суть визита Волкера – ознакомить Порошенко с дальнейшими шагами по выполнению Минских соглашений, которые были согласованы на встрече Волкера-Суркова, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"И контуры этих шагов уже выходят в публичную плоскость. Кстати, через того же Климкина, которые рассказал о предварительной встрече с Волкером в Берлине. Где якобы координировались общие шаги", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Он отметил 2 главных вопроса.

"1) Миротворческая миссия будет введена после установления безопасности на Донбассе.

Я уже писал о том, что один из элементов договоренностей Волкера-Суркова – это разведение военных сил на Донбассе. Процесс, которые последние годы постоянно срывался.

Кстати, не зря Порошенко недавно был в Авдеевке и говорил, что предстоит ротация военных частей. Вот под видом этой ротации и произойдет отвод войск от линии разграничения. Соответственно, Сурков проконтролирует соответствующий отвод армии ЛДНР.

2) Миротворческая миссия ООН будет контролировать всю территорию Донбасса при эффективном сотрудничестве с мониторинговой миссией ОБСЕ. Включая – границу с Россией.

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На эту формулировку стоит обратить особое внимание – "эффективное сотрудничество". По сути – это выполнение требований Путина о том, что контингент ООН должен выполнять охранную функцию наблюдателей ОБСЕ.

Взамен, похоже, Россия готова на формальное нахождение неких миротворцев ООН на своей границе.

Тут стоит обратить внимание на слова Путина на "Валдае", что он не позволит закрыть границу с Донбассом, поскольку там будет некая резня. То есть – Путин фактически подтвердил согласие на международный контроль.

Резюмируем. Волкер приезжает, передает Порошенко новые "вводные" А дальше – начинается процесс отвода войск и очередного цирка в Совбезе ООН, где надо принять резолюцию по вводу миротворцев, причем текст ее уже согласован.

Возможно, будут еще хорошие новости. Послушаем мессиджи Волкера и Порошенко после их встречи…", – написал Корнейчук.