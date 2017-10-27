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    Точка зрения

    Корнейчук: стали видны контуры шагов РФ и США по Украине

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (192)

    (обновлено: )26020
    Волкер едет в Украину, чтобы передать Петру Порошенко новые "вводные", считает политаналитик Дмитрий Корнейчук. А дальше, продолжает он, начнется процесс отвода войск и Совбеза ООН, где надо принять резолюцию по вводу миротворцев, причем текст ее уже согласован.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В ходе предстоящего визита в Украину спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер намерен прояснить ситуацию по конфликту на востоке Украины и путям его разрешения и разобраться во внутриполитической ситуации в стране.

    Курт Волкер на YES
    YES
    Волкер посетит Киев внепланово, перед встречей с Сурковым

    Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Волкер прибудет в Киев в пятницу, 27 октября. 

    Суть визита Волкера – ознакомить Порошенко с дальнейшими шагами по выполнению Минских соглашений, которые были согласованы на встрече Волкера-Суркова, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "И контуры этих шагов уже выходят в публичную плоскость. Кстати, через того же Климкина, которые рассказал о предварительной встрече с Волкером в Берлине. Где якобы координировались общие шаги", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

    Он отметил 2 главных вопроса.

    "1) Миротворческая миссия будет введена после установления безопасности на Донбассе.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: РФ и США уже все решили по миротворцам для Донбасса

    Я уже писал о том, что один из элементов договоренностей Волкера-Суркова – это разведение военных сил на Донбассе. Процесс, которые последние годы постоянно срывался.

    Кстати, не зря Порошенко недавно был в Авдеевке и говорил, что предстоит ротация военных частей. Вот под видом этой ротации и произойдет отвод войск от линии разграничения. Соответственно, Сурков проконтролирует соответствующий отвод армии ЛДНР.

    2) Миротворческая миссия ООН будет контролировать всю территорию Донбасса при эффективном сотрудничестве с мониторинговой миссией ОБСЕ. Включая – границу с Россией.

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    На эту формулировку стоит обратить особое внимание – "эффективное сотрудничество". По сути – это выполнение требований Путина о том, что контингент ООН должен выполнять охранную функцию наблюдателей ОБСЕ.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: Порошенко намекнул, что РФ и США – за миротворцев в Донбассе

    Взамен, похоже, Россия готова на формальное нахождение неких миротворцев ООН на своей границе.

    Тут стоит обратить внимание на слова Путина на "Валдае", что он не позволит закрыть границу с Донбассом, поскольку там будет некая резня. То есть – Путин фактически подтвердил согласие на международный контроль.

    Резюмируем. Волкер приезжает, передает Порошенко новые "вводные" А дальше – начинается процесс отвода войск и очередного цирка в Совбезе ООН, где надо принять резолюцию по вводу миротворцев, причем текст ее уже согласован.

    Возможно, будут еще хорошие новости. Послушаем мессиджи Волкера и Порошенко после их встречи…", – написал Корнейчук.

    Скриншот с сайта Facebook

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