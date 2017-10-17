МИД РФ: окно возможностей для взаимодействия с Украиной не закрыто

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Окно возможностей для взаимодействия с Украиной не закрыто, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, окно возможностей не закрыто. Есть многие люди, которые понимают, что нам жить по соседству", — сказала российский дипломат, выступая в ходе панельной сессии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Пока есть минские договорённости, пока весь мир признал их безальтернативными, то никакое окно возможностей не закрыто. Другое дело, что, конечно, значительная часть политического истеблишмента в Киеве делает все, чтобы навсегда не только поссорить Россию и Украину, но и навсегда отрезать Донбасс", — подчеркнула Захарова.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.