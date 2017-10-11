Грицак: чиновники должны ездить в РФ только с разрешения МИД

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости УКраина. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что украинские чиновники должны ездить в Россию только с разрешения Министерства иностранных дел Украины.

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"Как по мне, я бы запретил поездки украинским чиновникам без разрешения МИД, подчеркиваю, в Россию — в первую очередь, чиновникам, уполномоченным на исполнение функций государства", — сказал он на брифинге, добавив, что для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе есть платформа в Минске и "нормандский формат".

"Все остальные вещи, как по мне — частные поездки так называемых депутатов в Россию, пусть это будет связано с бизнесом, с политикой, еще с чем-то. Я не думаю, что они приезжают и высказывают там свое "фэ" российским властям, которые атакуют сегодня четвертый год подряд украинцев. Моя жесткая позиция — я против этого", — подчеркнул председатель СБУ.

Также Грицак заявил, что он поддерживает введение биометрического контроля на границе для граждан России: "Я поддерживаю инициативу президента — биометрические паспорта и все остальное. Мы должны навести порядок".

Напомним, депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)", которым предлагается временного ограничить право украинцев на выезд в Россию.