Путин предстал царем на обложке британского журнала

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Британский журнал Economist решил поместить на обложку нового номера президента РФ Владимира Путина в образе царя.

Номер должен выйти 28 октября.

"И либеральные реформаторы, и консервативные традиционалисты в Москве говорят о Путине как о царе XXI века", — отмечается в редакционной статье. "Господин Путин получил этот титул благодаря тому, что смог вывести свою страну из того, что многие россияне считают хаосом 1990-х, а также добившись того, что с ней снова считаются в мире", — пишут авторы.

Авторы статьи проводят параллели между реалиями современной России под руководством Путина и царскими временами. В частности, по мнению журналистов издания, президент стоит перед тем же выбором, с которым приходилось сталкиваться правителям, начиная с петровских времен, — "должна ли Россия модернизироваться, следуя по западному пути к гражданским правам и представительному правительству, или попытаться запереться в стабильности и держаться подальше от них?".

Обложка с заголовком "Царь родился. Сто лет после Октябрьской революции" опубликована в Twitter издания. "В то время как мир отмечает столетнюю годовщину Октябрьской революции, Россия вновь находится под властью царя", — говорится в подписи к иллюстрации.

На обложке Путин изображен в парадном мундире, однако вместо аксельбантов на нем цепи с замком, на наградной ленте — истребители, а на эполетах – зенитные ракеты.

Ранее американский актер Дольф Лундгрен положительно отозвался о президенте России Владимире Путине, назвав его крутым.