наверх
26.10.201722:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин предстал царем на обложке британского журнала

    (обновлено: )123
    Как отмечается в редакционной статье номера, "и либеральные реформаторы, и консервативные традиционалисты в Москве говорят о Путине как о царе XXI века".
    Владимир Путин в образе царя
    twitter.com/TheEconomist

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Британский журнал Economist решил поместить на обложку нового номера президента РФ Владимира Путина в образе царя.

    Номер должен выйти 28 октября.

    Президент РФ В. Путин принял участие в итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Путин на "Валдае": ключевые тезисы и шутки между ними

    "И либеральные реформаторы, и консервативные традиционалисты в Москве говорят о Путине как о царе XXI века", — отмечается в редакционной статье. "Господин Путин получил этот титул благодаря тому, что смог вывести свою страну из того, что многие россияне считают хаосом 1990-х, а также добившись того, что с ней снова считаются в мире", — пишут авторы.

    Авторы статьи проводят параллели между реалиями современной России под руководством Путина и царскими временами. В частности, по мнению журналистов издания, президент стоит перед тем же выбором, с которым приходилось сталкиваться правителям, начиная с петровских времен, — "должна ли Россия модернизироваться, следуя по западному пути к гражданским правам и представительному правительству, или попытаться запереться в стабильности и держаться подальше от них?".

    Путину дарят алабая
    Скриншот видео
    Президент Туркмении подарил Путину щенка алабая

    Обложка с заголовком "Царь родился. Сто лет после Октябрьской революции" опубликована в Twitter издания. "В то время как мир отмечает столетнюю годовщину Октябрьской революции, Россия вновь находится под властью царя", — говорится в подписи к иллюстрации.

    На обложке Путин изображен в парадном мундире, однако вместо аксельбантов на нем цепи с замком, на наградной ленте — истребители, а на эполетах – зенитные ракеты.

    Ранее американский актер Дольф Лундгрен положительно отозвался о президенте России Владимире Путине, назвав его крутым.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Мосийчука перевозят в другую больницу
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Николай Коханивский, 25 октября 2017 в зале суда
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    СИЗО, в котором находится виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Батарея
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые