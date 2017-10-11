наверх
11.10.201714:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Президент Туркмении подарил Путину щенка алабая

    (обновлено: )50670
    Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов оригинально поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, подарив российскому лидеру щенка алабая.
    Путину дарят алабая
    Скриншот видео

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил щенка алабая по кличке Верный.

    "Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", — сказал он в начале встречи.

    Он отметил, что Путин очень много делает в вопросах экологии.

    "У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", — добавил он. По его словам, собаке дали кличку Верный.

    После этого в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком. Президент Туркменистана достал его оттуда, а затем передал Путину.

    Президент Туркмении также отметил, что двусторонним отношениям, а также контактам в рамках СНГ, придаётся большое значение.

    Российский президент в субботу отпраздновал свое 65-летие.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Главные цифры пенсионной реформы. Инфографика
    Пенсионная реформа: суть и скрытое