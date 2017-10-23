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    Россия

    "Газпром" отреагировал на заявление Киева о возврате закупок газа

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    Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отметил, что точка сдачи "Газпромом" газа своим покупателям - это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с европейскими клиентами по долгосрочным контрактам.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
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    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Вопрос о точках сдачи транзитного российского газа касается только европейских клиентов "Газпрома" по долгосрочным контрактам, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Куприянов.

    Логотип на павильоне компании Газпром
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    ‎Ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Киев может вернуться к закупкам газа в России, если точка учета газа будет перенесена с западной на восточную границу Украины.

    "Точка сдачи "Газпромом" газа своим покупателям — это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам", — сказал Куприянов.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

    Президент Украины Петр Порошенко в сентябре заявил, что с помощью Евросоюза необходимо изменить организацию транзита российского газа в ЕС после 2019 года, в связи с тем, что действующий транзитный контракт завершится. Согласно предложению украинского президента, европейцам стоит забирать российский газ не на западной границе Украины, а на восточной.

    Позднее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что Минэнерго РФ считает изменение организации транзита российского газа в ЕС нецелесообразным.‎

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