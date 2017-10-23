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    Экономика

    Киев назвал условия возвращения к закупкам газа у РФ

    (обновлено: )10001
    Как заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион, если перенести точку учета транзита на восточную границу, то можно было бы вернуться к закупкам газа у России.
    Газопровод
    УНИАН

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Киев может вернуться к закупкам газа у России, если точка учета газа будет перенесена с западной на восточную границу Украины, передает "Экономическая правда".

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    "Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это (закупка газа в России — ред.) очень рискованно и безответственно", — сказал Кистион, отвечая на вопрос, не логично было бы хотя бы частично вернуться к закупкам газа у РФ.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

    Президент Украины Петр Порошенко в сентябре заявил, что с помощью Евросоюза необходимо изменить организацию транзита российского газа в ЕС после 2019 года, в связи с тем, что действующий транзитный контракт завершится. Согласно предложению украинского президента, европейцам стоит забирать российский газ не на западной границе Украины, а на восточной.

    Позднее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что Минэнерго РФ считает изменение организации транзита российского газа в ЕС нецелесообразным.

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