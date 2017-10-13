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    Россия

    В Страсбурге опасаются выхода России из Совета Европы - Чижов

    (обновлено: )27180
    Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов убежден, что "сегодня Совета Европы во многом это российский фактор".
    Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Следующая возможность вернуть голос российской делегации в ПАСЕ будет у Совета Европы в январе 2018 года, сообщил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

    "Январь месяц — это у них следующая и, рискну предположить, что последняя возможность", — сказал он. При этом Чижов воздержался от прогнозов относительно того, как будет использована эта возможность.

    Петр Порошенко в ПАСЕ
    PATRICK HERTZOG / AFP
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    По его словам, в Страсбурге опасаются выхода России из Совета Европы. "Дело не только в деньгах, потому что без России Совет Европы во многом утрачивает смысл… Raison d'etre (смысл существования — ред.) сегодня Совета Европы во многом это российский фактор. Поэтому им, конечно, не хотелось бы остаться не только без наших денег и взносов, но и без того поля деятельности, которое несет с собой для них членство России в Совете Европы", — сказал Чижов в эфире телеканал "Россия 24".

    Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того, как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Украине, в частности по Крыму.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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