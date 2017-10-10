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    Лавров: закон о реинтеграции Донбасса противоречит "Минску"

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (184)

    (обновлено: )36440
    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что продвигаемый Украиной законопроект о реинтеграции Донбасса явно противоречит минским соглашениям и подрывает мирное урегулирование.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре обсудили прошедшие переговоры помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по украинской проблематике Курта Волкера, сообщили в МИД РФ.

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    "Российский министр отметил, что продвигаемый киевскими властями законопроект о "реинтеграции Донбасса" явно противоречит минским соглашениям и подрывает мирное урегулирование", — подчеркнули в ведомстве.

    "Стороны обменялись мнениями о встрече между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем США по украинской проблематике Куртом Волкером, которая состоялась в Белграде 7 октября, и подчеркнули важность продолжения контактов по этому каналу в интересах выработки реалистичных подходов к выполнению согласованного в Минске комплекса мер", — добавили в МИД РФ.

    Напомним, Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, Россия признается "государством-агрессором". Перед голосованием за законопроект и в момент его рассмотрения между депутатами произошли потасовки и столкновения.

    Кроме того, на прошлой неделе нардепы также приняли закон, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей. В переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать "после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины".

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