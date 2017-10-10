Затягивания с принятием закона о реинтеграции Донбасса не будет - БПП

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Затягивания в рассмотрении законопроекта о реинтеграции Донбасса (№7163) во втором чтении не может быть, заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Нет, мы идем согласно регламенту. Этот закон определен президентом как неотложный. Сейчас у нас есть 14 календарных дней, чтобы все народные депутаты, представители всех фракций внесли свои замечания, внесли предложения. После этого профильный комитет – комитет по вопросам нацбезопасности и обороны — рассмотрит этот законопроект, и после этого он будет проголосован в зале", — сказал Герасимов в эфире телеканала ICTV.

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Напомним, Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, Россия признается "государством-агрессором". Перед голосованием за законопроект и в момент его рассмотрения между депутатами произошли потасовки и столкновения.

Кроме того, на прошлой неделе нардепы также приняли закон, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей. В переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать "после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины".