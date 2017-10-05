В РФ намерены запретить контрактникам публиковать фото с геолокацией

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Минобороны РФ собирается запретить военным-контрактникам публиковать в интернете фото, видео, данные геолокации и другую информацию, которая может установить ведомственную принадлежность и местонахождение их и других служащих. Документ был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в том числе являющимся иностранными гражданами, запрещается размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих", — говорится в тексте проекта, подготовленного Минобороны.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что данные военных, размещенные в социальных медиа-ресурсах, сегодня все чаще используются "для достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных" целей — именно этим обосновывается необходимость запрета публикации подобной информации.

Ведомство также отмечает, что на сегодняшний день аналогичная норма права для военных и гражданского персонала органов ФСБ и ФСО уже предусмотрена.

Предполагается, что запрет должен вступить в силу в январе 2018 года.

Ранее сообщалось, стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превышала 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам были привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.

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