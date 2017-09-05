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    "Сделано в хамской манере". Путин о сокращении дипучреждений России в США

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (543)

    (обновлено: )23130
    Президент РФ сообщил, что Россия оставляет за собой право принять решение о сокращении количества сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек для полного паритета, но пока не будет этого делать.
    Президент РФ В. Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин считает, что Вашингтон имел право сократить число дипломатических учреждений России в США, но сделано это в хамской манере.

    "То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений — это их право. Другое дело, что делалось это явно в такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.

    Российский президент также заявил, что Россия оставляет за собой право принять решение о сокращении количества сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек для полного паритета, но пока не будет этого делать.

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    В МИД России показали дипломатическую собственность, захваченную США

    "Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве, но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", — сказал Путин.

    По его словам, в число работающих в США российских дипломатов были включены и сотрудники постпредства РФ при ООН. "Дело в том, что мы договорились с нашими партнерами о том, что количество наших сотрудников, дипломатических работников в России и в Соединенных Штатах должно быть паритетным. В России работало 1300, по-моему, дипломатов, в Соединенных Штатах у нас 455. Мы привели это в соответствие — 455. Хочу обратить ваше внимание на то, что в эти 455 дипломатических работников, осуществляющих свою деятельность в Соединенных Штатах, мы включили, так условно включили, и 155 человек, работающих при ООН. Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте США, а являются дипломатами, работающими в международной организации", — пояснил Путин.

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    Он напомнил, что США взяли на себя обязательство обеспечить работу ООН, когда боролись за то, чтобы штаб-квартира организации располагалась в Нью-Йорке.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо на первом плане) во время встречи лидеров БРИКС с главами приглашенных государств

    Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

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