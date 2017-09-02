МИД РФ: информация о просьбе политубежища российскими дипломатами в США - фейк

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для отвлечения внимания от ситуации с дипсобственностью РФ в СМИ запущен фейк о том, что сотрудники генконсульства в Сан-Франциско попросили у США политического убежища.

Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию. В свою очередь представитель посольства РФ Николай Лахонин сообщил РИА Новости, что обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начнутся в 21.00 мск (14.00 по местному времени).

"В США сотрудники ФБР начали обыскивать загранпредставительства России. В официальных аккаунтах МИД России в соцсетях будем публиковать фото и видеоматериалы об этом торжестве демократии. Для отвлечения внимания от правового беспредела, творимого американскими спецслужбами в отношении российских дипломатов и дипсобственности, запущен фейк о том, что сотрудники Генконсульства России в Сан-Франциско "попросили политического убежища". Классика информационных войн", — написала дипломат в Facebook.