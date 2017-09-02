Москва прокомментировала намерение США устроить обыски в дипобъектах РФ

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Российская сторона прокомментировала намерение США устроить обыск в Торгпредстве РФ в Вашингтоне. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте МИД России.

"Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", — говорится в сообщении.

Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.

В госдепе США отказались комментировать эту информацию.