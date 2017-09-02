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    Россия

    Москва прокомментировала намерение США устроить обыски в дипобъектах РФ

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (524)

    (обновлено: )87
    Как сообщается на сайте МИД России, "власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России".
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Российская сторона прокомментировала намерение США устроить обыск в Торгпредстве РФ в Вашингтоне. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте МИД России.

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    "Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", — говорится в сообщении.

    Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.

    В госдепе США отказались комментировать эту информацию.

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