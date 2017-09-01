Лавров пригрозил США жесткими мерами в ответ на причиненный РФ ущерб

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Москва будет жестко отвечать на меры США в отношении РФ, которые наносят России ущерб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вашингтон в четверг вечером объявил о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами", — сказал министр, выступая в пятницу в МГИМО.

Москва не считает нужным "активничать" на американском направлении, потому что у администрации президента США Дональда Трампа связаны руки, заявил Лавров.

"Мы готовы двигаться с той скоростью и на ту глубину, которые будут комфортны для администрации Трампа. Мы понимаем, что их пытаются сейчас "поджарить" по каждому поводу, извините за жаргон. И не считаем необходимым как-то активничать на американском направлении, но понимаем, что администрацию хотят просто "подрубить", — сказал глава МИД.

Отношения России и США в последнее время серьезно осложнились. Администрация предыдущего американского лидера Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Летом Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Так Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Штатах.

После этого США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.