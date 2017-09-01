МИД РФ: спецслужбы США проведут обыск в консульстве в Сан-Франциско

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

"Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу вечером.

По ее словам, речь идет о "вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР".

Как отметила высокопоставленный дипломат, требование властей США от РФ закрыть дипломатические объекты в этой стране создает прямую угрозу для безопасности российских граждан.

"Помимо очередного рейдерского захвата дорогостоящих объектов российской государственной собственности, которые нам после их блокирования настойчиво предлагают продать, на этот раз требования властей США создают прямую угрозу для безопасности граждан России", — подчеркивается в комментарии.

Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В ответ США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.