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    В России от рака умер известный скрипач

    (обновлено: )153
    Дмитрий Коган скончался после тяжелой болезни. По данным ассистента музыканта Жанны Прокофьевой, у него было онкологическое заболевание.
    Скрипач Дмитрий Коган
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве во вторник на 39 году жизни, сообщили РИА Новости родственники музыканта.

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    "Сегодня в Москве после тяжёлой болезни скончался заслуженный артист РФ, известный скрипач Дмитрий Коган. Похороны состоятся в субботу", — сказал собеседник агентства.

    "Причиной смерти стало онкологическое заболевание", — цитирует сайт kp.ru персонального ассистента музыканта Жанну Прокофьеву.

    Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной династии. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижёр Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская, окончившая Академию музыки им. Гнесиных.

    Коган с шести лет начал заниматься на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

    Особое место в репертуаре скрипача занимал цикл из 24 каприсов Паганини, долгое время считавшихся неисполнимыми. В мире всего несколько скрипачей исполняют весь цикл каприсов.

    Ранее сообщалось о смерти российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

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