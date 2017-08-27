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    В России сел на мель теплоход с сотней пассажиров на борту

    (обновлено: )292
    На борту теплохода находятся 130 человек пассажиров, из них восемь детей, и 50 человек экипажа. В настоящее время к теплоходу направляется тягач, который снимет его с мели, и судно продолжит путь.
    В России сел на мель теплоход с сотней пассажиров на борту
    breakingmash

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. В Ярославской области сел на мель теплоход, на борту которого находятся 130 пассажиров, сообщил РИА Новости официальный представитель ГУМЧС по региону Михаил Зверев.

    "Теплоход, предположительно, туристический, сел на мель ночью в районе Мышкина. На борту находятся 130 человек пассажиров, из них восемь детей, и 50 человек экипажа", — сказал Зверев.

    breakingmash
    В России сел на мель теплоход с сотней пассажиров на борту

    По его словам, угрозы пассажирам нет. "Это можно считать технической остановкой", — сказал он.

    В настоящее время, уточнил Зверев, к теплоходу направляется тягач, который снимет его с мели, и судно продолжит путь.

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    Ранее сообщалось, что в России недалеко от поселка Кошурниково на юге Красноярского края в реку Джебт упал микроавтобус. Также в пятницу в море опрокинулся автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз". В результате инцидента погибли 18 человек.

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