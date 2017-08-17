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    Россия

    Умер известный программист, способствовавший появлению Рунета

    (обновлено: )93
    Скончавшийся программист и администратор Андрей Чернов участвовал в запуске первого интернет-канала, соединившего Россию с мировой глобальной сетью.
    Интернет
    Из открытых источников

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Скончался системный программист и администратор Андрей Чернов, который изобрел кодировку KOI8-R и участвовал в создании Рунета, сообщает портал OpenNET.

    Чернов участвовал в запуске первого интернет-канала, соединившего Россию с мировой глобальной сетью, отмечается на портале.

    Blogerator
    Андрей Чернов

    В последние годы он тяжело болел и почти не выходил из дома. Прощание с Черновым пройдет 19 августа в Москве.

    Напомним, в среду, 16 августа, на 62-м году жизни скончалась народная артистка России Вера Глаголева.

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