Умер известный программист, способствовавший появлению Рунета

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КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Скончался системный программист и администратор Андрей Чернов, который изобрел кодировку KOI8-R и участвовал в создании Рунета, сообщает портал OpenNET.

Чернов участвовал в запуске первого интернет-канала, соединившего Россию с мировой глобальной сетью, отмечается на портале.

Blogerator Андрей Чернов

В последние годы он тяжело болел и почти не выходил из дома. Прощание с Черновым пройдет 19 августа в Москве.

Напомним, в среду, 16 августа, на 62-м году жизни скончалась народная артистка России Вера Глаголева.