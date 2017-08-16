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16.08.201715:18
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    Спорт

    Боец смешанного стиля умер после нокаута

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    Схватка была завершена в третьем раунде. Боец смешанных единоборств Рондел Кларк проиграл техническим нокаутом, после чего был доставлен в больницу. Боец скончался на следующий день.
    Боец смешанных единоборств Рондел Кларк
    скриншот с видео

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Боец смешанных единоборств Рондел Кларк скончался после нокаута, полученного в поединке против Райана Данна, сообщает AP. Бой прошел 12 августа в Массачусетсе. Поединок стал вторым для 26-летнего спортсмена.

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    Схватка была завершена в третьем раунде. Кларк проиграл техническим нокаутом, после чего был доставлен в больницу. Боец скончался на следующий день. Причина смерти не установлена.

    Ранее сообщалось, что известный боец смешанных единоборств Кимбо Слайс скончался в США в возрасте 42 лет. Боец, чье настоящее имя — Кевин Фергюсон, был доставлен в одну из клиник Корал-Спрингс, где спустя некоторое время после госпитализации скончался. 

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