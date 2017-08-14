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    В Лукьяновском СИЗО в Киеве умер психически больной

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    Пока о причинах смерти мужчины, который страдал психическими расстройствами, неизвестно, сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины по пенитенциарной системе Юрий Маслак.
    Лукьяновское СИЗО. Архивное фото
    SERGEI SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в Лукьяновском СИЗО умер человек, который страдал психическими расстройствами. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины по пенитенциарной системе Юрий Маслак.

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    По его словам, мужчина страдал психическими расстройствами.

    "Он 1980 года рождения. Был психически больным", — приводит слова Маслака УНИАН.

    Он также подчеркнул, что пока о причинах смерти мужчины неизвестно.

    "Когда проведут вскрытие, мы предоставим точную информацию", — добавил он.

    Напомним, ранее в николаевском СИЗО умер 46-летний мужчина, задержанный по подозрению в изнасиловании и ограблении несовершеннолетней.

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