В Лукьяновском СИЗО в Киеве умер психически больной

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в Лукьяновском СИЗО умер человек, который страдал психическими расстройствами. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины по пенитенциарной системе Юрий Маслак.

По его словам, мужчина страдал психическими расстройствами.

"Он 1980 года рождения. Был психически больным", — приводит слова Маслака УНИАН.

Он также подчеркнул, что пока о причинах смерти мужчины неизвестно.

"Когда проведут вскрытие, мы предоставим точную информацию", — добавил он.

Напомним, ранее в николаевском СИЗО умер 46-летний мужчина, задержанный по подозрению в изнасиловании и ограблении несовершеннолетней.