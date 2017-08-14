В Лукьяновском СИЗО в Киеве умер психически больной

SERGEI SUPINSKY / AFP
КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в Лукьяновском СИЗО умер человек, который страдал психическими расстройствами. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины по пенитенциарной системе Юрий Маслак.
По его словам, мужчина страдал психическими расстройствами.
"Он 1980 года рождения. Был психически больным", — приводит слова Маслака УНИАН.
Он также подчеркнул, что пока о причинах смерти мужчины неизвестно.
"Когда проведут вскрытие, мы предоставим точную информацию", — добавил он.
Напомним, ранее в николаевском СИЗО умер 46-летний мужчина, задержанный по подозрению в изнасиловании и ограблении несовершеннолетней.