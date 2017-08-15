Путин объявил о сокращении расходов на оборону РФ

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Федеральный бюджет на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону, но это не скажется на планах по переоснащению армии и флота, заявил президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым.

"Я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счёт сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу", — сказал Путин.

Поэтому, по его словам, нужно будет очень внимательно рассмотреть вопросы, которые возникают в ходе подготовки основного финансового документа страны в Госдуме.

"Это касается обороны, безопасности, это касается экономики, поддержки экономики, социальной сферы, здравоохранения, уровня заработной платы, доходов граждан, особенно в бюджетной сфере, по так называемым "неуказанным" категориям граждан. Прошу на это обратить внимание", — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины обнаружила, что на конец 2016 года дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед Минобороны увеличилась втрое — на 2,4 млрд грн и достигла, таким образом, рекордной суммы — более 6,1 млрд грн.