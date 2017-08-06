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    В России обрушился пешеходный мост, есть пострадавшие

    (обновлено: )16804
    Согласно информации, происшествие произошло во время дорожных работ. Манипулятор задел мост стрелой, после чего часть моста упала. В упавшую часть врезался грузовик Mercedes и мотоцикл. Их водители пострадали.
    Обрушение пешеходного моста во Владимирской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. При обрушении пешеходного надземного моста на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области пострадали водители грузовика и мотоцикла. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник МЧС на месте аварии Сергей Кузнецов.

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    Надземный пешеходный переход обрушился на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области. По данным МЧС, пострадали два человека, они доставлены в Вязниковскую ЦРБ. Движение на трассе перекрыто в обе стороны.

    Сотрудник МЧС пояснил, что происшествие произошло во время дорожных работ.

    "Манипулятор задел мост стрелой. После этого часть моста упала. В упавшую часть врезался грузовик Mercedes и мотоцикл. Их водители пострадали", — сказал Кузнецов. По его словам, у пострадавших сотрясение мозга.

    Ранее сообщалось, что житель Лисичанска приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за совершение диверсионного акта по подрыву опорных балок автомобильного моста через реку Северский Донец.

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