Мост Бронница-Унгурь. Украина и Молдова откроют автомобильное движение

РИА Новости Украина

В ближайшее время по заверениям властей Молдовы и Украины будет сдан в эксплуатацию мост Унгурь-Бронница, пишет Sputnik Молдова.

Как обещали власти Молдовы и Украины, в августе состоится открытие моста Унгурь-Бронница на совместной границе.

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Соответствующее заявление было озвучено еще в июле в ходе встречи молдавского премьера Павла Филипа и украинского президента Петра Порошенко.

На днях в Кишиневе состоялось заседании молдавско-украинской рабочей группы по транспорту, в ходе которого была проанализирована ситуация по функциональности моста.

В пресс-службе в Минэкономики сообщили, что эксперты молдавско-украинской рабочей группы по транспорту "констатировали, что этот объект готов к открытию для эксплуатации для автомобилей и автобусов".

В министерства также отметили, что украинская сторона предложила молдавским коллегам отправить совместный запрос о финансировании технико-экономического обоснования функциональности железнодорожного участка Басарабяска-Березино, что позволило бы молдавским товарным поездам получить доступ к портам юга Украины.

"Всего на территории Украины предстоит восстановить около 20 километров железной дороги, а на территории Молдовы — 1,5 километра", — добавили в ведомстве.