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    Мост Бронница-Унгурь. Украина и Молдова откроют автомобильное движение

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    В августе Украина и Молдова таки запустят автомобильное движение через мост Бронница-Унгурь. Эксперты констатировали, что мост готов для движения машин и автобусов.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    РИА Новости Украина

    В ближайшее время по заверениям властей Молдовы и Украины будет сдан в эксплуатацию мост Унгурь-Бронница, пишет Sputnik Молдова

    Как обещали власти Молдовы и Украины, в августе состоится открытие моста Унгурь-Бронница на совместной границе.

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    Соответствующее заявление было озвучено еще в июле в ходе встречи молдавского премьера Павла Филипа и украинского президента Петра Порошенко.

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    На днях в Кишиневе состоялось заседании молдавско-украинской рабочей группы по транспорту, в ходе которого была проанализирована ситуация по функциональности моста.

    В пресс-службе в Минэкономики сообщили, что эксперты молдавско-украинской рабочей группы по транспорту "констатировали, что этот объект готов к открытию для эксплуатации для автомобилей и автобусов".

    В министерства также отметили, что украинская сторона предложила молдавским коллегам отправить совместный запрос о финансировании технико-экономического обоснования функциональности железнодорожного участка Басарабяска-Березино, что позволило бы молдавским товарным поездам получить доступ к портам юга Украины.

    "Всего на территории Украины предстоит восстановить около 20 километров железной дороги, а на территории Молдовы — 1,5 километра", — добавили в ведомстве.

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