КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Самородок золота весом 10,3 килограмма найден в Николаевском районе Хабаровского края, сообщает министерство природных ресурсов региона.

"Самородок золота весом 10,3 килограмма найден бульдозеристом при разравнивании гале-эфельных отвалов в артели старателей "Заря" на ручье Заманчивый. Самородок по весу стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории Хабаровского края", — говорится в сообщении.

Министерство природных ресурсов Хабаровского края В России обнаружен самородок золота весом более 10 кг

Отмечается, что в 2011 году в артели старателей "Восток" был найден самородок золота весом 7,5 килограмма.

Самый большой самородок золота из всех когда-либо найденных был обнаружен в Австралии шахтером Хиллом Эндом в 1872 году, самородок весил 235 килограмм. До наших дней он не сохранился, так как был пущен на переплавку. Второй по величине самородок в мире также родом из Австралии, он весил 70,9 килограмм и тоже был переплавлен.