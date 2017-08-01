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    В России обнаружен самородок золота весом более 10 кг

    (обновлено: )70960
    Самородок золота весом 10,3 килограмма найден бульдозеристом. Данный самородок по весу стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории Хабаровского края
    В России обнаружен самородок золота весом более 10 кг
    Министерство природных ресурсов Хабаровского края

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Самородок золота весом 10,3 килограмма найден в Николаевском районе Хабаровского края, сообщает министерство природных ресурсов региона.

    "Самородок золота весом 10,3 килограмма найден бульдозеристом при разравнивании гале-эфельных отвалов в артели старателей "Заря" на ручье Заманчивый. Самородок по весу стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории Хабаровского края", — говорится в сообщении.

    Министерство природных ресурсов Хабаровского края
    В России обнаружен самородок золота весом более 10 кг

    Отмечается, что в 2011 году в артели старателей "Восток" был найден самородок золота весом 7,5 килограмма.

    Самый большой самородок золота из всех когда-либо найденных был обнаружен в Австралии шахтером Хиллом Эндом в 1872 году, самородок весил 235 килограмм. До наших дней он не сохранился, так как был пущен на переплавку. Второй по величине самородок в мире также родом из Австралии, он весил 70,9 килограмм и тоже был переплавлен.

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