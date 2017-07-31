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    Спорт

    Украинка взяла "золото" на чемпионате Европы по маунтинбайку

    (обновлено: )3111
    На финишной прямой, когда уже было понятно, кто победил, болельщики протянули Яне Беломоиной флаг Украины, который запутался в колесе велосипеда.
    Яна Беломоина
    UEC

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Украинская спортсменка Яна Беломоина заняла первое место на чемпионате Европы по маунтинбайку (кросс-кантри), сообщает пресс-служба Европейского велосипедного союза (UEC).

    Беломоина обогнала в финале соперниц из Швейцарии Линду Индерганд (2-е место) и Норвегии Гунн-Риту Даль (3-е место) и завоевала золотую медаль.

    На финише не обошлось без курьеза, отмечает УНИАН. На финишной прямой, когда уже было понятно, кто победил, болельщики протянули Беломоиной флаг Украины, который запутался в колесе велосипеда. Чтобы финишировать, спортсменке пришлось встать, взять велосипед в руки и пешком перейти финишную черту.

    Ранее сообщалось, что сборная Украины по подводному плаванию завоевала две награды на Всемирных Играх во Вроцлаве.

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