Украинка взяла "золото" на чемпионате Европы по маунтинбайку

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Украинская спортсменка Яна Беломоина заняла первое место на чемпионате Европы по маунтинбайку (кросс-кантри), сообщает пресс-служба Европейского велосипедного союза (UEC).

#EuroMTB17 — Here are the "Queens" 👑👑👑of XCO Women Elite: Yana Belomoina 🥇🇺🇦, Linda Indergand 🥈🇨🇭, Gunn-Rita Dahle 🇳🇴🥉 pic.twitter.com/OtjQ2tIYCo — UEC Cycling (@UEC_cycling) 30 июля 2017 г.​

Беломоина обогнала в финале соперниц из Швейцарии Линду Индерганд (2-е место) и Норвегии Гунн-Риту Даль (3-е место) и завоевала золотую медаль.

На финише не обошлось без курьеза, отмечает УНИАН. На финишной прямой, когда уже было понятно, кто победил, болельщики протянули Беломоиной флаг Украины, который запутался в колесе велосипеда. Чтобы финишировать, спортсменке пришлось встать, взять велосипед в руки и пешком перейти финишную черту.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по подводному плаванию завоевала две награды на Всемирных Играх во Вроцлаве.