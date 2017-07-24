Украинская тяжелоатлетка выиграла "золото" на Всемирных Играх

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КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Украинская представительница пауэрлифтинга Лариса Соловьева выиграла золотую медаль на Всемирных играх в польском Вроцлаве, сообщается на сайте соревнований.

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Так, спортсменка победила с результатом 650,19 очка, подняв в сумме трех упражнений 605 кг, оставив позади представительницу России Анну Рыжкову и китайскую спортсменку Ву Хай Чун.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по подводному плаванию завоевала две награды на Всемирных Играх во Вроцлаве.