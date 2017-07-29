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    Россия

    Вице-премьер РФ Рогозин требует жестких мер против Румынии и Молдавии

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    Румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летел, в том числе, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
    Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    RIA News Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин потребовал принять жесткие меры в отношении Румынии и Молдавии после того, как румынские власти не пустили через границу самолет с ним на борту.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Резкость моих высказываний вызвана переживаниями за состояние пассажиров нашего рейса. Большинство из них возвращалось на родину. Я всегда летал в Молдову обычными рейсами российских авиакомпаний. Безобразная выходка румын и молдавского правительства требует тщательного анализа, выверенных и адресных жестких ответных мер", — написал он на своей странице в Facebook.

    В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

    Ранее сообщалось, что группу российских артистов не впустили в Молдавию

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